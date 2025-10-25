O que é Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs. The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay. Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs. The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Legend of Arcadia (ARCA) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Legend of Arcadia (em USD)

Quanto valerá Legend of Arcadia (ARCA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Legend of Arcadia (ARCA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Legend of Arcadia.

Confira a previsão de preço de Legend of Arcadia agora!

ARCA para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Legend of Arcadia (ARCA)

Compreender a tokenomics de Legend of Arcadia (ARCA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ARCA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Legend of Arcadia (ARCA) Quanto vale hoje o Legend of Arcadia (ARCA)? O preço ao vivo de ARCA em USD é 0.01168438 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ARCA para USD? $ 0.01168438 . Confira o O preço atual de ARCA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Legend of Arcadia? A capitalização de mercado de ARCA é $ 3.24M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ARCA? O fornecimento circulante de ARCA é de 277.33M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ARCA? ARCA atingiu um preço máximo histórico de 0.089965 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ARCA? ARCA atingiu um preço minímo histórico de 0.0104858 USD . Qual é o volume de negociação de ARCA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ARCA é -- USD . ARCA vai subir ainda este ano? ARCA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ARCA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Legend of Arcadia (ARCA)