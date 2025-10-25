Informações de preço de League of Kingdoms (LOKA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.112421 $ 0.112421 $ 0.112421 Mínimo 24h $ 0.118068 $ 0.118068 $ 0.118068 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.112421$ 0.112421 $ 0.112421 Máximo 24h $ 0.118068$ 0.118068 $ 0.118068 Máximo histórico $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Menor preço $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Variação de Preço (1h) +2.01% Alteração de Preço (1D) +2.64% Variação de Preço (7d) -0.74% Variação de Preço (7d) -0.74%

O preço em tempo real de League of Kingdoms (LOKA) é $0.116598. Nas últimas 24 horas, LOKA foi negociado entre a mínima de $ 0.112421 e a máxima de $ 0.118068, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LOKA é $ 5.37, enquanto o mais baixo é $ 0.04425999.

Em termos de desempenho de curto prazo, LOKA variou +2.01% na última hora, +2.64% nas últimas 24 horas e -0.74% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de League of Kingdoms (LOKA)

Capitalização de mercado $ 5.31M$ 5.31M $ 5.31M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 58.30M$ 58.30M $ 58.30M Fornecimento Circulante 45.57M 45.57M 45.57M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de League of Kingdoms é $ 5.31M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOKA é 45.57M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 58.30M.