O que é Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms. All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026. By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure. Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms. All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026. By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Law Service Token (LST) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Law Service Token (em USD)

Quanto valerá Law Service Token (LST) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Law Service Token (LST) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Law Service Token.

Confira a previsão de preço de Law Service Token agora!

LST para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Law Service Token (LST)

Compreender a tokenomics de Law Service Token (LST) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LST agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Law Service Token (LST) Quanto vale hoje o Law Service Token (LST)? O preço ao vivo de LST em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LST para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de LST para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Law Service Token? A capitalização de mercado de LST é $ 25.00K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LST? O fornecimento circulante de LST é de 200.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LST? LST atingiu um preço máximo histórico de 0.154729 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LST? LST atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de LST? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LST é -- USD . LST vai subir ainda este ano? LST pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LST para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Law Service Token (LST)