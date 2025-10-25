Informações de preço de LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00103092 $ 0.00103092 $ 0.00103092 Mínimo 24h $ 0.00108166 $ 0.00108166 $ 0.00108166 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00103092$ 0.00103092 $ 0.00103092 Máximo 24h $ 0.00108166$ 0.00108166 $ 0.00108166 Máximo histórico $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.21% Alteração de Preço (1D) +1.25% Variação de Preço (7d) +46.38% Variação de Preço (7d) +46.38%

O preço em tempo real de LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) é $0.00107202. Nas últimas 24 horas, VLAMA foi negociado entre a mínima de $ 0.00103092 e a máxima de $ 0.00108166, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VLAMA é $ 0.00509577, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VLAMA variou +0.21% na última hora, +1.25% nas últimas 24 horas e +46.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Capitalização de mercado $ 213.99K$ 213.99K $ 213.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 213.99K$ 213.99K $ 213.99K Fornecimento Circulante 199.61M 199.61M 199.61M Fornecimento total 199,613,985.0097902 199,613,985.0097902 199,613,985.0097902

A capitalização de mercado atual de LAMA Trust Coin V2 é $ 213.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VLAMA é 199.61M, com um fornecimento total de 199613985.0097902. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 213.99K.