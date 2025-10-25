Informações de preço de Lair (LAIR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00165938 Máximo 24h $ 0.00183961 Máximo histórico $ 0.04308942 Menor preço $ 0.00147727 Variação de Preço (1h) +1.62% Alteração de Preço (1D) -2.17% Variação de Preço (7d) -25.86%

O preço em tempo real de Lair (LAIR) é $0.00177776. Nas últimas 24 horas, LAIR foi negociado entre a mínima de $ 0.00165938 e a máxima de $ 0.00183961, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LAIR é $ 0.04308942, enquanto o mais baixo é $ 0.00147727.

Em termos de desempenho de curto prazo, LAIR variou +1.62% na última hora, -2.17% nas últimas 24 horas e -25.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lair (LAIR)

Capitalização de mercado $ 1.00M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.78M Fornecimento Circulante 563.52M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lair é $ 1.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LAIR é 563.52M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.78M.