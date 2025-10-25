Informações de preço de Kwenta (KWENTA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 22.45 $ 22.45 $ 22.45 Mínimo 24h $ 23.12 $ 23.12 $ 23.12 Máximo 24h Mínimo 24h $ 22.45$ 22.45 $ 22.45 Máximo 24h $ 23.12$ 23.12 $ 23.12 Máximo histórico $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Menor preço $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Variação de Preço (1h) +0.05% Alteração de Preço (1D) -1.85% Variação de Preço (7d) -7.29% Variação de Preço (7d) -7.29%

O preço em tempo real de Kwenta (KWENTA) é $22.69. Nas últimas 24 horas, KWENTA foi negociado entre a mínima de $ 22.45 e a máxima de $ 23.12, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KWENTA é $ 790.99, enquanto o mais baixo é $ 6.88.

Em termos de desempenho de curto prazo, KWENTA variou +0.05% na última hora, -1.85% nas últimas 24 horas e -7.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kwenta (KWENTA)

Capitalização de mercado $ 12.08M$ 12.08M $ 12.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.10M$ 18.10M $ 18.10M Fornecimento Circulante 532.38K 532.38K 532.38K Fornecimento total 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

A capitalização de mercado atual de Kwenta é $ 12.08M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KWENTA é 532.38K, com um fornecimento total de 797713.826637721. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.10M.