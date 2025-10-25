O que é Kura Liquid Staking Token (K33)

Kura Liquid Staking Token (K33) lets users participate in governance and earn protocol fees without locking tokens, representing the staked amount of a cryptocurrency on a Proof of Stake blockchain. Built on the Sei Network, Kura is a decentralized exchange (DEX) for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions-based incentives, allowing holders to convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

Recurso de Kura Liquid Staking Token (K33) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Kura Liquid Staking Token (K33)

Compreender a tokenomics de Kura Liquid Staking Token (K33) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token K33 agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Kura Liquid Staking Token (K33) Quanto vale hoje o Kura Liquid Staking Token (K33)? O preço ao vivo de K33 em USD é 0.01680579 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de K33 para USD? $ 0.01680579 . Confira o O preço atual de K33 para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Kura Liquid Staking Token? A capitalização de mercado de K33 é $ 1.17K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de K33? O fornecimento circulante de K33 é de 69.69K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de K33? K33 atingiu um preço máximo histórico de 0.75164 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de K33? K33 atingiu um preço minímo histórico de 0.01336237 USD . Qual é o volume de negociação de K33? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para K33 é $ 478.64 USD . K33 vai subir ainda este ano? K33 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do K33 para uma análise mais detalhada.

