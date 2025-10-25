Informações de preço de Kura (KURA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.03891735 $ 0.03891735 $ 0.03891735 Mínimo 24h $ 0.686407 $ 0.686407 $ 0.686407 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.03891735$ 0.03891735 $ 0.03891735 Máximo 24h $ 0.686407$ 0.686407 $ 0.686407 Máximo histórico $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Menor preço $ 0.03891735$ 0.03891735 $ 0.03891735 Variação de Preço (1h) -5.97% Alteração de Preço (1D) -94.32% Variação de Preço (7d) -94.97% Variação de Preço (7d) -94.97%

O preço em tempo real de Kura (KURA) é $0.03897338. Nas últimas 24 horas, KURA foi negociado entre a mínima de $ 0.03891735 e a máxima de $ 0.686407, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KURA é $ 1.47, enquanto o mais baixo é $ 0.03891735.

Em termos de desempenho de curto prazo, KURA variou -5.97% na última hora, -94.32% nas últimas 24 horas e -94.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kura (KURA)

Capitalização de mercado $ 37.18K$ 37.18K $ 37.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.59K$ 125.59K $ 125.59K Fornecimento Circulante 953.95K 953.95K 953.95K Fornecimento total 3,222,489.156951685 3,222,489.156951685 3,222,489.156951685

A capitalização de mercado atual de Kura é $ 37.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KURA é 953.95K, com um fornecimento total de 3222489.156951685. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.59K.