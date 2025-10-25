Informações de preço de Krypto Cock (COCK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00020591 $ 0.00020591 $ 0.00020591 Mínimo 24h $ 0.00021721 $ 0.00021721 $ 0.00021721 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00020591$ 0.00020591 $ 0.00020591 Máximo 24h $ 0.00021721$ 0.00021721 $ 0.00021721 Máximo histórico $ 0.00033393$ 0.00033393 $ 0.00033393 Menor preço $ 0.00019852$ 0.00019852 $ 0.00019852 Variação de Preço (1h) -0.03% Alteração de Preço (1D) -2.33% Variação de Preço (7d) +0.40% Variação de Preço (7d) +0.40%

O preço em tempo real de Krypto Cock (COCK) é $0.00020875. Nas últimas 24 horas, COCK foi negociado entre a mínima de $ 0.00020591 e a máxima de $ 0.00021721, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COCK é $ 0.00033393, enquanto o mais baixo é $ 0.00019852.

Em termos de desempenho de curto prazo, COCK variou -0.03% na última hora, -2.33% nas últimas 24 horas e +0.40% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Krypto Cock (COCK)

Capitalização de mercado $ 208.72K$ 208.72K $ 208.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 208.72K$ 208.72K $ 208.72K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Krypto Cock é $ 208.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COCK é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 208.72K.