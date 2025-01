O que é Kriya (KDX)

Kriya is a one-stop suite of DeFi products on Sui that offers an AMM, automated vaults vaults and an LST. Kriya is long term goal is to build DeFi products for the masses and it is clear that it starts with a robust spot liquidity layer. KriyaCLMM and Deepbook integrations focus on that while the rest of the Kriya suite is built on top such as automated vaults, perpetuals, leverage lending and more primitives to follow soon

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Kriya (KDX) Whitepaper Site oficial