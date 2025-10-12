Tokenomics de Koyo (KOY)
Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.
The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.
One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.
The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.
Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.
Tokenomics de Koyo (KOY): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Koyo (KOY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens KOY que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens KOY podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Previsão de preço de KOY
Quer saber para onde o KOY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do KOY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
