Informações de preço de KONA (KONA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 39.41 $ 39.41 $ 39.41 Mínimo 24h $ 40.97 $ 40.97 $ 40.97 Máximo 24h Mínimo 24h $ 39.41$ 39.41 $ 39.41 Máximo 24h $ 40.97$ 40.97 $ 40.97 Máximo histórico $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 Menor preço $ 31.62$ 31.62 $ 31.62 Variação de Preço (1h) -0.16% Alteração de Preço (1D) -2.96% Variação de Preço (7d) +1.55% Variação de Preço (7d) +1.55%

O preço em tempo real de KONA (KONA) é $39.6. Nas últimas 24 horas, KONA foi negociado entre a mínima de $ 39.41 e a máxima de $ 40.97, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KONA é $ 109.49, enquanto o mais baixo é $ 31.62.

Em termos de desempenho de curto prazo, KONA variou -0.16% na última hora, -2.96% nas últimas 24 horas e +1.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de KONA (KONA)

Capitalização de mercado $ 429.71K$ 429.71K $ 429.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 429.71K$ 429.71K $ 429.71K Fornecimento Circulante 10.86K 10.86K 10.86K Fornecimento total 10,860.73930441548 10,860.73930441548 10,860.73930441548

A capitalização de mercado atual de KONA é $ 429.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KONA é 10.86K, com um fornecimento total de 10860.73930441548. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 429.71K.