O que é Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters) The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Kobe the Shiba Inu (KOBE) Site oficial

Previsão de preço do Kobe the Shiba Inu (em USD)

Quanto valerá Kobe the Shiba Inu (KOBE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Kobe the Shiba Inu (KOBE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Kobe the Shiba Inu.

Confira a previsão de preço de Kobe the Shiba Inu agora!

KOBE para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Compreender a tokenomics de Kobe the Shiba Inu (KOBE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KOBE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Kobe the Shiba Inu (KOBE) Quanto vale hoje o Kobe the Shiba Inu (KOBE)? O preço ao vivo de KOBE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KOBE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de KOBE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Kobe the Shiba Inu? A capitalização de mercado de KOBE é $ 6.64K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KOBE? O fornecimento circulante de KOBE é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KOBE? KOBE atingiu um preço máximo histórico de 0.206835 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KOBE? KOBE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de KOBE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KOBE é -- USD . KOBE vai subir ainda este ano? KOBE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KOBE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Kobe the Shiba Inu (KOBE)