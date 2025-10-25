Informações de preço de KlimaDAO (KLIMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.135265 $ 0.135265 $ 0.135265 Mínimo 24h $ 0.150118 $ 0.150118 $ 0.150118 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.135265$ 0.135265 $ 0.135265 Máximo 24h $ 0.150118$ 0.150118 $ 0.150118 Máximo histórico $ 3,777.3$ 3,777.3 $ 3,777.3 Menor preço $ 0.111333$ 0.111333 $ 0.111333 Variação de Preço (1h) -0.92% Alteração de Preço (1D) -7.55% Variação de Preço (7d) -50.62% Variação de Preço (7d) -50.62%

O preço em tempo real de KlimaDAO (KLIMA) é $0.136092. Nas últimas 24 horas, KLIMA foi negociado entre a mínima de $ 0.135265 e a máxima de $ 0.150118, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KLIMA é $ 3,777.3, enquanto o mais baixo é $ 0.111333.

Em termos de desempenho de curto prazo, KLIMA variou -0.92% na última hora, -7.55% nas últimas 24 horas e -50.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de KlimaDAO (KLIMA)

Capitalização de mercado $ 870.60K$ 870.60K $ 870.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 870.60K$ 870.60K $ 870.60K Fornecimento Circulante 6.40M 6.40M 6.40M Fornecimento total 6,397,175.341384919 6,397,175.341384919 6,397,175.341384919

A capitalização de mercado atual de KlimaDAO é $ 870.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KLIMA é 6.40M, com um fornecimento total de 6397175.341384919. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 870.60K.