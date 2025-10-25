Informações de preço de Kled AI (KLED) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.03303109 $ 0.03303109 $ 0.03303109 Mínimo 24h $ 0.04224183 $ 0.04224183 $ 0.04224183 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.03303109$ 0.03303109 $ 0.03303109 Máximo 24h $ 0.04224183$ 0.04224183 $ 0.04224183 Máximo histórico $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Menor preço $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Variação de Preço (1h) +0.53% Alteração de Preço (1D) -4.45% Variação de Preço (7d) +10.69% Variação de Preço (7d) +10.69%

O preço em tempo real de Kled AI (KLED) é $0.03861295. Nas últimas 24 horas, KLED foi negociado entre a mínima de $ 0.03303109 e a máxima de $ 0.04224183, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KLED é $ 0.055581, enquanto o mais baixo é $ 0.00180339.

Em termos de desempenho de curto prazo, KLED variou +0.53% na última hora, -4.45% nas últimas 24 horas e +10.69% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kled AI (KLED)

Capitalização de mercado $ 38.70M$ 38.70M $ 38.70M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.70M$ 38.70M $ 38.70M Fornecimento Circulante 999.81M 999.81M 999.81M Fornecimento total 999,811,482.509765 999,811,482.509765 999,811,482.509765

A capitalização de mercado atual de Kled AI é $ 38.70M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KLED é 999.81M, com um fornecimento total de 999811482.509765. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.70M.