O que é Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid's validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem. Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid's system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer: - Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter. - sHYPE can move seamlessly between HyperCore's trading engine and HyperEVM's DeFi applications. - This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.

This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

Recurso de Kintsu Staked Hype (SHYPE) Site oficial

Previsão de preço do Kintsu Staked Hype (em USD)

Quanto valerá Kintsu Staked Hype (SHYPE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Kintsu Staked Hype (SHYPE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Kintsu Staked Hype.

SHYPE para moedas locais

Tokenomics de Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Compreender a tokenomics de Kintsu Staked Hype (SHYPE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SHYPE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Kintsu Staked Hype (SHYPE) Quanto vale hoje o Kintsu Staked Hype (SHYPE)? O preço ao vivo de SHYPE em USD é 40.2 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SHYPE para USD? $ 40.2 . Confira o O preço atual de SHYPE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Kintsu Staked Hype? A capitalização de mercado de SHYPE é $ 242.63K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SHYPE? O fornecimento circulante de SHYPE é de 6.06K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SHYPE? SHYPE atingiu um preço máximo histórico de 53.2 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SHYPE? SHYPE atingiu um preço minímo histórico de 29.91 USD . Qual é o volume de negociação de SHYPE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SHYPE é -- USD . SHYPE vai subir ainda este ano? SHYPE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SHYPE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Kintsu Staked Hype (SHYPE)