Tokenomics e análise de preços de King Of Meme (LION)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de King Of Meme (LION), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre King Of Meme (LION)
The King of all Meme Coin $LION wants to overcome the limitations of existing DogeShibaInuPepeBabyDogeBone coins. While these coins have achieved remarkable success, they still face certain constraints that we, at Lion, are determined to improve upon! $LION is here to fix the past and pounce into the future. Why settle for snooze-worthy meme coins when you can blast off with Lion?
Tokenomics de King Of Meme (LION): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de King Of Meme (LION) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens LION que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LION podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do LION, explore o preço em tempo real do token LION!
