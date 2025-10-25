Informações de preço de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 39.01 $ 39.01 $ 39.01 Mínimo 24h $ 40.87 $ 40.87 $ 40.87 Máximo 24h Mínimo 24h $ 39.01$ 39.01 $ 39.01 Máximo 24h $ 40.87$ 40.87 $ 40.87 Máximo histórico $ 59.44$ 59.44 $ 59.44 Menor preço $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Variação de Preço (1h) +0.64% Alteração de Preço (1D) -1.77% Variação de Preço (7d) +14.57% Variação de Preço (7d) +14.57%

O preço em tempo real de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) é $40.14. Nas últimas 24 horas, KHYPE foi negociado entre a mínima de $ 39.01 e a máxima de $ 40.87, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KHYPE é $ 59.44, enquanto o mais baixo é $ 29.77.

Em termos de desempenho de curto prazo, KHYPE variou +0.64% na última hora, -1.77% nas últimas 24 horas e +14.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Capitalização de mercado $ 1.50B$ 1.50B $ 1.50B Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.50B$ 1.50B $ 1.50B Fornecimento Circulante 37.23M 37.23M 37.23M Fornecimento total 37,231,193.70247898 37,231,193.70247898 37,231,193.70247898

A capitalização de mercado atual de Kinetiq Staked HYPE é $ 1.50B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KHYPE é 37.23M, com um fornecimento total de 37231193.70247898. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.50B.