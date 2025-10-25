Informações de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 39.1 $ 39.1 $ 39.1 Mínimo 24h $ 41.18 $ 41.18 $ 41.18 Máximo 24h Mínimo 24h $ 39.1$ 39.1 $ 39.1 Máximo 24h $ 41.18$ 41.18 $ 41.18 Máximo histórico $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Menor preço $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Variação de Preço (1h) +0.96% Alteração de Preço (1D) -1.78% Variação de Preço (7d) +14.92% Variação de Preço (7d) +14.92%

O preço em tempo real de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) é $40.44. Nas últimas 24 horas, VKHYPE foi negociado entre a mínima de $ 39.1 e a máxima de $ 41.18, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VKHYPE é $ 51.63, enquanto o mais baixo é $ 29.62.

Em termos de desempenho de curto prazo, VKHYPE variou +0.96% na última hora, -1.78% nas últimas 24 horas e +14.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Capitalização de mercado $ 369.74M$ 369.74M $ 369.74M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 369.74M$ 369.74M $ 369.74M Fornecimento Circulante 9.16M 9.16M 9.16M Fornecimento total 9,159,211.066451482 9,159,211.066451482 9,159,211.066451482

A capitalização de mercado atual de Kinetiq Earn Vault é $ 369.74M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VKHYPE é 9.16M, com um fornecimento total de 9159211.066451482. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 369.74M.