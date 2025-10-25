O que é KIKICat (KIKI)

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world's largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre KIKICat (KIKI) Quanto vale hoje o KIKICat (KIKI)? O preço ao vivo de KIKI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KIKI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de KIKI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de KIKICat? A capitalização de mercado de KIKI é $ 210.51K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KIKI? O fornecimento circulante de KIKI é de 999.96M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KIKI? KIKI atingiu um preço máximo histórico de 0.102855 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KIKI? KIKI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de KIKI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KIKI é -- USD . KIKI vai subir ainda este ano? KIKI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KIKI para uma análise mais detalhada.

