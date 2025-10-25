Informações de preço de KIGU (KIGU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01576974 Máximo 24h $ 0.01727668 Máximo histórico $ 0.155138 Menor preço $ 0.01482709 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) -7.18% Variação de Preço (7d) -41.98%

O preço em tempo real de KIGU (KIGU) é $0.0160349. Nas últimas 24 horas, KIGU foi negociado entre a mínima de $ 0.01576974 e a máxima de $ 0.01727668, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KIGU é $ 0.155138, enquanto o mais baixo é $ 0.01482709.

Em termos de desempenho de curto prazo, KIGU variou +0.03% na última hora, -7.18% nas últimas 24 horas e -41.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de KIGU (KIGU)

Capitalização de mercado $ 727.91K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 727.91K Fornecimento Circulante 46.00M Fornecimento total 46,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KIGU é $ 727.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KIGU é 46.00M, com um fornecimento total de 46000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 727.91K.