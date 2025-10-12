Tokenomics de Kek on Sol (KEK)
$KEK on Sol. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because chaos is the way. This is Kek. This is the meme life.
Welcome to the world of Kek, where laughing at the chaos of the internet isn't just a pastime—it's a lifestyle. Born from the wild depths of meme culture, Kek represents the sacred art of embracing absurdity with a knowing grin.
We’re not just surfing the web; we’re diving headfirst into its madness, summoning the ancient god of LOLs to guide us through. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because in this realm, chaos is the way—and laughter is our battle cry. This is Kek. This is the meme life.
Tokenomics de Kek on Sol (KEK): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Kek on Sol (KEK) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens KEK que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens KEK podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
