Informações de preço de Kavari (KAVR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.00405396 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -17.94%

O preço em tempo real de Kavari (KAVR) é --. Nas últimas 24 horas, KAVR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KAVR é $ 0.00405396, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, KAVR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -17.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kavari (KAVR)

Capitalização de mercado $ 9.69K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.91K Fornecimento Circulante 65.00M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kavari é $ 9.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KAVR é 65.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.91K.