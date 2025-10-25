Informações de preço de Kava Lend (HARD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00441711 $ 0.00441711 $ 0.00441711 Mínimo 24h $ 0.00455937 $ 0.00455937 $ 0.00455937 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00441711$ 0.00441711 $ 0.00441711 Máximo 24h $ 0.00455937$ 0.00455937 $ 0.00455937 Máximo histórico $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Menor preço $ 0.00206758$ 0.00206758 $ 0.00206758 Variação de Preço (1h) +1.16% Alteração de Preço (1D) -1.47% Variação de Preço (7d) -10.94% Variação de Preço (7d) -10.94%

O preço em tempo real de Kava Lend (HARD) é $0.00448359. Nas últimas 24 horas, HARD foi negociado entre a mínima de $ 0.00441711 e a máxima de $ 0.00455937, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HARD é $ 2.97, enquanto o mais baixo é $ 0.00206758.

Em termos de desempenho de curto prazo, HARD variou +1.16% na última hora, -1.47% nas últimas 24 horas e -10.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kava Lend (HARD)

Capitalização de mercado $ 604.35K$ 604.35K $ 604.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 896.72K$ 896.72K $ 896.72K Fornecimento Circulante 134.79M 134.79M 134.79M Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kava Lend é $ 604.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HARD é 134.79M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 896.72K.