Tokenomics de KardiaChain (KAI)
Tokenomics e análise de preços de KardiaChain (KAI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de KardiaChain (KAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre KardiaChain (KAI)
KAI Network is a next-generation blockchain designed to turn AI breakthroughs into on-chain value. It enables developers, content creators, prompt engineers, and researchers to earn $KAI by discovering novel techniques—such as prompts, workflows, model exploits, or parameter optimizations—and minting them as digital assets. These discoveries become NFTs (called DCVRs) that generate royalties and can be licensed or traded across the ecosystem.
Whether you’re building tools, running agents, or just experimenting with AI, KAI lets you capture the value of your creativity—directly, transparently, and on-chain.
Tokenomics de KardiaChain (KAI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de KardiaChain (KAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens KAI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens KAI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do KAI, explore o preço em tempo real do token KAI!
Previsão de preço de KAI
Quer saber para onde o KAI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do KAI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"