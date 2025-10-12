Tokenomics de Kangarhold (KANGA)

Descubra informações essenciais sobre Kangarhold (KANGA), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 05:14:40 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Kangarhold (KANGA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Kangarhold (KANGA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 5.81K
Fornecimento total:
$ 999.99M
Fornecimento circulante:
$ 999.99M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 5.81K
Máximo histórico:
$ 0
Mínimo histórico:
$ 0
Preço atual:
$ 0
Informação sobre Kangarhold (KANGA)

Kangarhold is a meme-inspired crypto ecosystem built around the character KangaRHold (“Kanga” = short form; “Ranger” + “Hold”). The project explores internet culture through short-form video content such as funny animal moments, pranks, riddles, and gym clips published across its social channels. In addition to entertainment, Kangarhold actively collaborates with crypto-tools developing projects, including Anonymous Coding Cult (focused on Monero-based privacy tools) and supports early-stage blockchain projects, like a DEX tracker for Solana and Ethereum (to be launched). Revenue is generated through content, partnerships, and merchandise, then reinvested into platform development, token utility, awareness efforts, and community rewards.

Site oficial:
https://www.kangarhold.com/
Whitepaper:
https://d9eccf28-1db8-44ce-b30f-f6220afad1ed.usrfiles.com/ugd/d9eccf_562cf5002bbc4db08e09958f32969c13.pdf

Tokenomics de Kangarhold (KANGA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Kangarhold (KANGA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens KANGA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens KANGA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do KANGA, explore o preço em tempo real do token KANGA!

Previsão de preço de KANGA

Quer saber para onde o KANGA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do KANGA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

