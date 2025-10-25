Informações de preço de Kangarhold (KANGA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.99% Variação de Preço (7d) +3.77% Variação de Preço (7d) +3.77%

O preço em tempo real de Kangarhold (KANGA) é --. Nas últimas 24 horas, KANGA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KANGA é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, KANGA variou -- na última hora, +0.99% nas últimas 24 horas e +3.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kangarhold (KANGA)

Capitalização de mercado $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,988,623.181456 999,988,623.181456 999,988,623.181456

A capitalização de mercado atual de Kangarhold é $ 6.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KANGA é 999.99M, com um fornecimento total de 999988623.181456. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.25K.