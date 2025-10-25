O preço ao vivo de KAME hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KAME para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KAME facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de KAME hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KAME para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KAME facilmente na MEXC agora.

Preço de KAME (KAME)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 KAME para USD

--
----
+5.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de KAME (KAME)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:49:40 (UTC+8)

Informações de preço de KAME (KAME) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+5.17%

+9.03%

+9.03%

O preço em tempo real de KAME (KAME) é --. Nas últimas 24 horas, KAME foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KAME é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, KAME variou +0.09% na última hora, +5.17% nas últimas 24 horas e +9.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de KAME (KAME)

$ 12.11K
$ 12.11K$ 12.11K

--
----

$ 12.76K
$ 12.76K$ 12.76K

949.40M
949.40M 949.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KAME é $ 12.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KAME é 949.40M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.76K.

Histórico de preços de KAME (KAME) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de KAME em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de KAME em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de KAME em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de KAME em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+5.17%
30 dias$ 0-56.21%
60 dias$ 0-84.80%
90 dias$ 0--

O que é KAME (KAME)

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.

Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.

But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.

$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.

Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.

This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.

At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.

In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de KAME (KAME)

Site oficial

Previsão de preço do KAME (em USD)

Quanto valerá KAME (KAME) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em KAME (KAME) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para KAME.

Confira a previsão de preço de KAME agora!

KAME para moedas locais

Tokenomics de KAME (KAME)

Compreender a tokenomics de KAME (KAME) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KAME agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre KAME (KAME)

Quanto vale hoje o KAME (KAME)?
O preço ao vivo de KAME em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KAME para USD?
O preço atual de KAME para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de KAME?
A capitalização de mercado de KAME é $ 12.11K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KAME?
O fornecimento circulante de KAME é de 949.40M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KAME?
KAME atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KAME?
KAME atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de KAME?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KAME é -- USD.
KAME vai subir ainda este ano?
KAME pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KAME para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:49:40 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o KAME (KAME)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

