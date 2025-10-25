O que é just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins. The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de just a shitcoin (SHITCOIN) Site oficial

Previsão de preço do just a shitcoin (em USD)

Quanto valerá just a shitcoin (SHITCOIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em just a shitcoin (SHITCOIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para just a shitcoin.

Confira a previsão de preço de just a shitcoin agora!

SHITCOIN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de just a shitcoin (SHITCOIN)

Compreender a tokenomics de just a shitcoin (SHITCOIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SHITCOIN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre just a shitcoin (SHITCOIN) Quanto vale hoje o just a shitcoin (SHITCOIN)? O preço ao vivo de SHITCOIN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SHITCOIN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SHITCOIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de just a shitcoin? A capitalização de mercado de SHITCOIN é $ 716.05K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SHITCOIN? O fornecimento circulante de SHITCOIN é de 965.24M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SHITCOIN? SHITCOIN atingiu um preço máximo histórico de 0.00376806 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SHITCOIN? SHITCOIN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SHITCOIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SHITCOIN é -- USD . SHITCOIN vai subir ainda este ano? SHITCOIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SHITCOIN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o just a shitcoin (SHITCOIN)