Informações de preço de JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.65% Alteração de Preço (1D) +40.36% Variação de Preço (7d) +35.23% Variação de Preço (7d) +35.23%

O preço em tempo real de JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) é --. Nas últimas 24 horas, JUNKCOIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JUNKCOIN é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, JUNKCOIN variou +0.65% na última hora, +40.36% nas últimas 24 horas e +35.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Capitalização de mercado $ 175.26K$ 175.26K $ 175.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 175.26K$ 175.26K $ 175.26K Fornecimento Circulante 947.93M 947.93M 947.93M Fornecimento total 947,933,834.825018 947,933,834.825018 947,933,834.825018

A capitalização de mercado atual de JunkCoin Doge Real Name é $ 175.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JUNKCOIN é 947.93M, com um fornecimento total de 947933834.825018. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 175.26K.