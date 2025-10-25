Preço de Judge MENTAL (MENTAL)
+1.80%
-28.12%
-29.28%
-29.28%
O preço em tempo real de Judge MENTAL (MENTAL) é --. Nas últimas 24 horas, MENTAL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MENTAL é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, MENTAL variou +1.80% na última hora, -28.12% nas últimas 24 horas e -29.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Judge MENTAL é $ 16.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MENTAL é 999.99M, com um fornecimento total de 999985151.5461148. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.29K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Judge MENTAL em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Judge MENTAL em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Judge MENTAL em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Judge MENTAL em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-28.12%
|30 dias
|$ 0
|--
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ 0
|--
A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.
30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.
In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.
This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.
His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.
Cases flood his docket daily:
The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.
The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.
The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.
But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?
