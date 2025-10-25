O que é Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme). The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas. 30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC. In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL. This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps. His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike. Cases flood his docket daily: The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens. The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche. The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines. But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next? A true CLM (Community Led Meme).

The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas. 30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC. In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL. This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps. His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike. Cases flood his docket daily: The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens. The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche. The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines. But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Judge MENTAL (MENTAL) Site oficial

Previsão de preço do Judge MENTAL (em USD)

Quanto valerá Judge MENTAL (MENTAL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Judge MENTAL (MENTAL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Judge MENTAL.

Confira a previsão de preço de Judge MENTAL agora!

MENTAL para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Judge MENTAL (MENTAL)

Compreender a tokenomics de Judge MENTAL (MENTAL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MENTAL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Judge MENTAL (MENTAL) Quanto vale hoje o Judge MENTAL (MENTAL)? O preço ao vivo de MENTAL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MENTAL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MENTAL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Judge MENTAL? A capitalização de mercado de MENTAL é $ 16.29K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MENTAL? O fornecimento circulante de MENTAL é de 999.99M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MENTAL? MENTAL atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MENTAL? MENTAL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MENTAL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MENTAL é -- USD . MENTAL vai subir ainda este ano? MENTAL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MENTAL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Judge MENTAL (MENTAL)