O que é Jingle (JINGLE)

$JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. $JINGLE a community powered token celebrating global holidays! With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! $JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. $JINGLE a community powered token celebrating global holidays! With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Jingle (JINGLE) Site oficial

Previsão de preço do Jingle (em USD)

Quanto valerá Jingle (JINGLE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Jingle (JINGLE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Jingle.

Confira a previsão de preço de Jingle agora!

JINGLE para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Jingle (JINGLE)

Compreender a tokenomics de Jingle (JINGLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token JINGLE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Jingle (JINGLE) Quanto vale hoje o Jingle (JINGLE)? O preço ao vivo de JINGLE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de JINGLE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de JINGLE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Jingle? A capitalização de mercado de JINGLE é $ 9.15K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de JINGLE? O fornecimento circulante de JINGLE é de 998.12M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JINGLE? JINGLE atingiu um preço máximo histórico de 0.01915846 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JINGLE? JINGLE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de JINGLE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JINGLE é -- USD . JINGLE vai subir ainda este ano? JINGLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JINGLE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Jingle (JINGLE)