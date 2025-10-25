O que é jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre jAsset jUSD (JUSD) Quanto vale hoje o jAsset jUSD (JUSD)? O preço ao vivo de JUSD em USD é 0.973694 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de JUSD para USD? $ 0.973694 . Confira o O preço atual de JUSD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de jAsset jUSD? A capitalização de mercado de JUSD é $ 431.12K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de JUSD? O fornecimento circulante de JUSD é de 442.77K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JUSD? JUSD atingiu um preço máximo histórico de 1.062 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JUSD? JUSD atingiu um preço minímo histórico de 0.35345 USD . Qual é o volume de negociação de JUSD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JUSD é -- USD . JUSD vai subir ainda este ano? JUSD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JUSD para uma análise mais detalhada.

