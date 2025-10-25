O que é Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by "UTA," the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

Previsão de preço do Japanese Pygmy Hippo (em USD)

Quanto valerá Japanese Pygmy Hippo (UTA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Japanese Pygmy Hippo (UTA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos?

UTA para moedas locais

Tokenomics de Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Compreender a tokenomics de Japanese Pygmy Hippo (UTA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Japanese Pygmy Hippo (UTA) Quanto vale hoje o Japanese Pygmy Hippo (UTA)? O preço ao vivo de UTA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de UTA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de UTA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Japanese Pygmy Hippo? A capitalização de mercado de UTA é $ 8.12K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de UTA? O fornecimento circulante de UTA é de 420.69B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de UTA? UTA atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de UTA? UTA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de UTA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para UTA é -- USD . UTA vai subir ainda este ano? UTA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do UTA para uma análise mais detalhada.

