O que é ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap. Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe. In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity. This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded. This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap. Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe. In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity. This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de ItForTheBiscuit (RISK) Site oficial

Previsão de preço do ItForTheBiscuit (em USD)

Quanto valerá ItForTheBiscuit (RISK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ItForTheBiscuit (RISK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ItForTheBiscuit.

Confira a previsão de preço de ItForTheBiscuit agora!

RISK para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de ItForTheBiscuit (RISK)

Compreender a tokenomics de ItForTheBiscuit (RISK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RISK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ItForTheBiscuit (RISK) Quanto vale hoje o ItForTheBiscuit (RISK)? O preço ao vivo de RISK em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RISK para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RISK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ItForTheBiscuit? A capitalização de mercado de RISK é $ 116.01K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RISK? O fornecimento circulante de RISK é de 920.30M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RISK? RISK atingiu um preço máximo histórico de 0.00139508 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RISK? RISK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RISK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RISK é -- USD . RISK vai subir ainda este ano? RISK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RISK para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o ItForTheBiscuit (RISK)