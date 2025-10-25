Informações de preço de It Coin (IT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00032973 Máximo 24h $ 0.00037404 Máximo histórico $ 0.00278389 Menor preço $ 0.00007178 Variação de Preço (1h) -1.20% Alteração de Preço (1D) +5.91% Variação de Preço (7d) +1.63%

O preço em tempo real de It Coin (IT) é $0.00036576. Nas últimas 24 horas, IT foi negociado entre a mínima de $ 0.00032973 e a máxima de $ 0.00037404, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IT é $ 0.00278389, enquanto o mais baixo é $ 0.00007178.

Em termos de desempenho de curto prazo, IT variou -1.20% na última hora, +5.91% nas últimas 24 horas e +1.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de It Coin (IT)

Capitalização de mercado $ 365.50K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 365.50K Fornecimento Circulante 999.75M Fornecimento total 999,747,727.424142

A capitalização de mercado atual de It Coin é $ 365.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IT é 999.75M, com um fornecimento total de 999747727.424142. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 365.50K.