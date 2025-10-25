Informações de preço de Islamic Coin (ISLM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01743207 Máximo 24h $ 0.01848473 Máximo histórico $ 0.303274 Menor preço $ 0.01742755 Variação de Preço (1h) +0.04% Alteração de Preço (1D) +2.98% Variação de Preço (7d) -3.86%

O preço em tempo real de Islamic Coin (ISLM) é $0.01802169. Nas últimas 24 horas, ISLM foi negociado entre a mínima de $ 0.01743207 e a máxima de $ 0.01848473, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ISLM é $ 0.303274, enquanto o mais baixo é $ 0.01742755.

Em termos de desempenho de curto prazo, ISLM variou +0.04% na última hora, +2.98% nas últimas 24 horas e -3.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Islamic Coin (ISLM)

Capitalização de mercado $ 39.49M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 364.79M Fornecimento Circulante 2.19B Fornecimento total 20,240,424,115.14558

A capitalização de mercado atual de Islamic Coin é $ 39.49M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ISLM é 2.19B, com um fornecimento total de 20240424115.14558. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 364.79M.