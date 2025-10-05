Informações de preço de Ishi Go (ISHI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00005343 Mínimo 24h $ 0.00005596 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.00194537 Menor preço $ 0.00000845 Variação de Preço (1h) -0.11% Alteração de Preço (1D) -2.80% Variação de Preço (7d) +66.83%

O preço em tempo real de Ishi Go (ISHI) é $0.00005402. Nas últimas 24 horas, ISHI foi negociado entre a mínima de $ 0.00005343 e a máxima de $ 0.00005596, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ISHI é $ 0.00194537, enquanto o mais baixo é $ 0.00000845.

Em termos de desempenho de curto prazo, ISHI variou -0.11% na última hora, -2.80% nas últimas 24 horas e +66.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ishi Go (ISHI)

Capitalização de mercado $ 54.02K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 54.02K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ishi Go é $ 54.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ISHI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 54.02K.