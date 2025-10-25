Informações de preço de Invariant (INVT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00103779 $ 0.00103779 $ 0.00103779 Mínimo 24h $ 0.00108276 $ 0.00108276 $ 0.00108276 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00103779$ 0.00103779 $ 0.00103779 Máximo 24h $ 0.00108276$ 0.00108276 $ 0.00108276 Máximo histórico $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.08% Alteração de Preço (1D) +0.75% Variação de Preço (7d) +3.26% Variação de Preço (7d) +3.26%

O preço em tempo real de Invariant (INVT) é $0.00107464. Nas últimas 24 horas, INVT foi negociado entre a mínima de $ 0.00103779 e a máxima de $ 0.00108276, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INVT é $ 0.00238396, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, INVT variou +2.08% na última hora, +0.75% nas últimas 24 horas e +3.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Invariant (INVT)

Capitalização de mercado $ 42.27K$ 42.27K $ 42.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 192.32K$ 192.32K $ 192.32K Fornecimento Circulante 39.56M 39.56M 39.56M Fornecimento total 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Invariant é $ 42.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INVT é 39.56M, com um fornecimento total de 180000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 192.32K.