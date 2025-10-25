Informações de preço de InsurAce (INSUR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00221971 $ 0.00221971 $ 0.00221971 Mínimo 24h $ 0.00230361 $ 0.00230361 $ 0.00230361 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00221971$ 0.00221971 $ 0.00221971 Máximo 24h $ 0.00230361$ 0.00230361 $ 0.00230361 Máximo histórico $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.28% Alteração de Preço (1D) -1.70% Variação de Preço (7d) -23.90% Variação de Preço (7d) -23.90%

O preço em tempo real de InsurAce (INSUR) é $0.00224847. Nas últimas 24 horas, INSUR foi negociado entre a mínima de $ 0.00221971 e a máxima de $ 0.00230361, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INSUR é $ 15.2, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, INSUR variou -0.28% na última hora, -1.70% nas últimas 24 horas e -23.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de InsurAce (INSUR)

Capitalização de mercado $ 154.89K$ 154.89K $ 154.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 224.85K$ 224.85K $ 224.85K Fornecimento Circulante 68.89M 68.89M 68.89M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de InsurAce é $ 154.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INSUR é 68.89M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 224.85K.