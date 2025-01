O que é Inflation Hedging Coin (IHC)

Inflation is a continuous rise in the price level. Inflation means the value of money will fall and purchase relatively fewer goods than previously. Gas prices are rising. Real estate prices are soaring. Consumer goods companies are charging more for household basics like toilet paper, peanut butter and soft drinks. All of which is resurrecting fears of an economic threat that has all but disappeared over the past generation: Runaway inflation. And truth be told, inflation is rising throughout the world, with little solutions/benefits for the everyday Joes.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Inflation Hedging Coin (IHC) Site oficial