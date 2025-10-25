Informações de preço de Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

Mínimo 24h $ 0.01963749
Máximo 24h $ 0.02019348
Máximo histórico $ 0.02969891
Menor preço $ 0.01241365
Variação de Preço (1h) -0.11%
Alteração de Preço (1D) +1.00%
Variação de Preço (7d) -1.59%

O preço em tempo real de Infinite Trading Protocol (ITP) é $0.01987676. Nas últimas 24 horas, ITP foi negociado entre a mínima de $ 0.01963749 e a máxima de $ 0.02019348, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ITP é $ 0.02969891, enquanto o mais baixo é $ 0.01241365.

Em termos de desempenho de curto prazo, ITP variou -0.11% na última hora, +1.00% nas últimas 24 horas e -1.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Infinite Trading Protocol (ITP)

Capitalização de mercado $ 93.98K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.12M
Fornecimento Circulante 4.73M
Fornecimento total 660,146,957.2169611

A capitalização de mercado atual de Infinite Trading Protocol é $ 93.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ITP é 4.73M, com um fornecimento total de 660146957.2169611. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.12M.