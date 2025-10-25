Informações de preço de Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0029706 $ 0.0029706 $ 0.0029706 Mínimo 24h $ 0.00307244 $ 0.00307244 $ 0.00307244 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0029706$ 0.0029706 $ 0.0029706 Máximo 24h $ 0.00307244$ 0.00307244 $ 0.00307244 Máximo histórico $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Menor preço $ 0.00274739$ 0.00274739 $ 0.00274739 Variação de Preço (1h) -0.07% Alteração de Preço (1D) -0.01% Variação de Preço (7d) -3.31% Variação de Preço (7d) -3.31%

O preço em tempo real de Infinitar Governance Token (IGT) é $0.00299631. Nas últimas 24 horas, IGT foi negociado entre a mínima de $ 0.0029706 e a máxima de $ 0.00307244, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IGT é $ 0.680328, enquanto o mais baixo é $ 0.00274739.

Em termos de desempenho de curto prazo, IGT variou -0.07% na última hora, -0.01% nas últimas 24 horas e -3.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Infinitar Governance Token (IGT)

Capitalização de mercado $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Fornecimento Circulante 468.53M 468.53M 468.53M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Infinitar Governance Token é $ 1.40M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IGT é 468.53M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.00M.