Informações de preço de InfiniFi USD (IUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.998697 $ 0.998697 $ 0.998697 Mínimo 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.998697$ 0.998697 $ 0.998697 Máximo 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo histórico $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Menor preço $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) +0.07% Variação de Preço (7d) +0.00% Variação de Preço (7d) +0.00%

O preço em tempo real de InfiniFi USD (IUSD) é $0.999915. Nas últimas 24 horas, IUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.998697 e a máxima de $ 1.001, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IUSD é $ 1.11, enquanto o mais baixo é $ 0.903172.

Em termos de desempenho de curto prazo, IUSD variou -0.01% na última hora, +0.07% nas últimas 24 horas e +0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de InfiniFi USD (IUSD)

Capitalização de mercado $ 159.67M$ 159.67M $ 159.67M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 159.67M$ 159.67M $ 159.67M Fornecimento Circulante 159.68M 159.68M 159.68M Fornecimento total 159,677,864.288727 159,677,864.288727 159,677,864.288727

A capitalização de mercado atual de InfiniFi USD é $ 159.67M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IUSD é 159.68M, com um fornecimento total de 159677864.288727. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 159.67M.