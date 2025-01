O que é Infinect (INFC)

Infinect is a decentralized AI cloud that leverages global resources, spanning from data centers to smartphones. Its objective is to facilitate the development of next-generation digital services applications for the benefit of humanity. Infinect provides website and telegram bot as the DApps to allow people purchase our products. With our DApps, user can choose their needs such as Computing, Graphic Processing and file storage.

Recurso de Infinect (INFC) Whitepaper Site oficial