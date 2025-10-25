O preço ao vivo de IncogniFi hoje é 0.0154601 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de INFI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de INFI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de IncogniFi hoje é 0.0154601 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de INFI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de INFI facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 INFI para USD

$0.0154601
$0.0154601
0.00%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 17:47:21 (UTC+8)

Informações de preço de IncogniFi (INFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.04518864
$ 0.04518864

$ 0.01540281
$ 0.01540281

--

--

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de IncogniFi (INFI) é $0.0154601. Nas últimas 24 horas, INFI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INFI é $ 0.04518864, enquanto o mais baixo é $ 0.01540281.

Em termos de desempenho de curto prazo, INFI variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de IncogniFi (INFI)

$ 13.91K
$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K

900.00K
900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de IncogniFi é $ 13.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INFI é 900.00K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.46K.

Histórico de preços de IncogniFi (INFI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de IncogniFi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de IncogniFi em USD foi de $ 0.0000000000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de IncogniFi em USD foi de $ -0.0044317412.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de IncogniFi em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0.00000000000.00%
60 dias$ -0.0044317412-28.66%
90 dias$ 0--

O que é IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

Recurso de IncogniFi (INFI)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre IncogniFi (INFI)

Quanto vale hoje o IncogniFi (INFI)?
O preço ao vivo de INFI em USD é 0.0154601 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de INFI para USD?
O preço atual de INFI para USD é $ 0.0154601. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de IncogniFi?
A capitalização de mercado de INFI é $ 13.91K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de INFI?
O fornecimento circulante de INFI é de 900.00K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de INFI?
INFI atingiu um preço máximo histórico de 0.04518864 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de INFI?
INFI atingiu um preço minímo histórico de 0.01540281 USD.
Qual é o volume de negociação de INFI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para INFI é -- USD.
INFI vai subir ainda este ano?
INFI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do INFI para uma análise mais detalhada.
$111,664.76

$3,948.03

$0.08120

$193.34

$9.5291

$3,948.03

$111,664.76

$193.34

$2.5418

$0.19795

$0.000000000000000

$0.00000

$0.00000

$1.560000

$1.3600

$1.3600

$0.0000000000000000005440

$0.0005651

$0.3724

$0.2718

