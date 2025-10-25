Informações de preço de IncogniFi (INFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.04518864$ 0.04518864 $ 0.04518864 Menor preço $ 0.01540281$ 0.01540281 $ 0.01540281 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de IncogniFi (INFI) é $0.0154601. Nas últimas 24 horas, INFI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INFI é $ 0.04518864, enquanto o mais baixo é $ 0.01540281.

Em termos de desempenho de curto prazo, INFI variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de IncogniFi (INFI)

Capitalização de mercado $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Fornecimento Circulante 900.00K 900.00K 900.00K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de IncogniFi é $ 13.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INFI é 900.00K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.46K.