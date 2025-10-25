Informações de preço de INC Reward Service (IRS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -3.66% Alteração de Preço (1D) -0.59% Variação de Preço (7d) +22.57% Variação de Preço (7d) +22.57%

O preço em tempo real de INC Reward Service (IRS) é --. Nas últimas 24 horas, IRS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IRS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, IRS variou -3.66% na última hora, -0.59% nas últimas 24 horas e +22.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de INC Reward Service (IRS)

Capitalização de mercado $ 929.22K$ 929.22K $ 929.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 929.22K$ 929.22K $ 929.22K Fornecimento Circulante 1.56T 1.56T 1.56T Fornecimento total 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

A capitalização de mercado atual de INC Reward Service é $ 929.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IRS é 1.56T, com um fornecimento total de 1555369000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 929.22K.