Informações de preço de Imagen Network (IMAGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00197252 $ 0.00197252 $ 0.00197252 Mínimo 24h $ 0.00245872 $ 0.00245872 $ 0.00245872 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00197252$ 0.00197252 $ 0.00197252 Máximo 24h $ 0.00245872$ 0.00245872 $ 0.00245872 Máximo histórico $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 Menor preço $ 0.00103394$ 0.00103394 $ 0.00103394 Variação de Preço (1h) +0.10% Alteração de Preço (1D) +7.75% Variação de Preço (7d) +20.76% Variação de Preço (7d) +20.76%

O preço em tempo real de Imagen Network (IMAGE) é $0.00213816. Nas últimas 24 horas, IMAGE foi negociado entre a mínima de $ 0.00197252 e a máxima de $ 0.00245872, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IMAGE é $ 0.03800209, enquanto o mais baixo é $ 0.00103394.

Em termos de desempenho de curto prazo, IMAGE variou +0.10% na última hora, +7.75% nas últimas 24 horas e +20.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Imagen Network (IMAGE)

Capitalização de mercado $ 10.69M$ 10.69M $ 10.69M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.69M$ 10.69M $ 10.69M Fornecimento Circulante 5.00B 5.00B 5.00B Fornecimento total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Imagen Network é $ 10.69M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IMAGE é 5.00B, com um fornecimento total de 5000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.69M.