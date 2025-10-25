Informações de preço de Illusion of Trader (RETARD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) +3.79% Variação de Preço (7d) +3.79%

O preço em tempo real de Illusion of Trader (RETARD) é --. Nas últimas 24 horas, RETARD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RETARD é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RETARD variou -- na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e +3.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Illusion of Trader (RETARD)

Capitalização de mercado $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Fornecimento Circulante 998.15M 998.15M 998.15M Fornecimento total 998,154,876.401063 998,154,876.401063 998,154,876.401063

A capitalização de mercado atual de Illusion of Trader é $ 6.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RETARD é 998.15M, com um fornecimento total de 998154876.401063. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.39K.