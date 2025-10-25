Informações de preço de Iggy The Iguana (IGGY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00013705 $ 0.00013705 $ 0.00013705 Mínimo 24h $ 0.00014364 $ 0.00014364 $ 0.00014364 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00013705$ 0.00013705 $ 0.00013705 Máximo 24h $ 0.00014364$ 0.00014364 $ 0.00014364 Máximo histórico $ 0.00110577$ 0.00110577 $ 0.00110577 Menor preço $ 0.00013823$ 0.00013823 $ 0.00013823 Variação de Preço (1h) -0.97% Alteração de Preço (1D) -4.21% Variação de Preço (7d) -9.16% Variação de Preço (7d) -9.16%

O preço em tempo real de Iggy The Iguana (IGGY) é $0.00013723. Nas últimas 24 horas, IGGY foi negociado entre a mínima de $ 0.00013705 e a máxima de $ 0.00014364, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IGGY é $ 0.00110577, enquanto o mais baixo é $ 0.00013823.

Em termos de desempenho de curto prazo, IGGY variou -0.97% na última hora, -4.21% nas últimas 24 horas e -9.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Iggy The Iguana (IGGY)

Capitalização de mercado $ 137.17K$ 137.17K $ 137.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 137.17K$ 137.17K $ 137.17K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Iggy The Iguana é $ 137.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IGGY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 137.17K.